Dal 1° marzo sulla tratta Battipaglia-Potenza-Taranto Rete ferroviaria italiana effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, nell’ambito dell’ampio insieme di investimenti in corso e finanziati con risorse Pnrr, che si concluderanno il prossimo 30 giugno.

Lo ha reso noto il gruppo Fs specificando che, di conseguenza, dal 1° marzo al 30 giugno tutti i treni programmati saranno interessati da modifiche alla circolazione.

Durante questo periodo la coppia di collegamenti Frecciarossa Torino/Milano-Salerno-Taranto sarà limitata a Salerno.

I treni Intercity della relazione Roma Termini – Potenza – Taranto 700 e 701 saranno cancellati e sostituiti con bus nella tratta Battipaglia – Taranto; i treni Intercity della relazione Roma Termini – Potenza – Taranto 702 e 707 saranno cancellati e sostituiti con bus nella tratta Napoli Centrale -Taranto.

I collegamenti del Regionale sulle direttrici Potenza – Battipaglia e Potenza – Taranto verranno effettuati con corse bus. Inoltre, saranno programmate giornalmente, tra Metaponto e Salerno, dal 28 febbraio al 30 giugno due corse bus in corrispondenza dei treni FR 9514 (9:23) e FR 9547 (20:07) che seguiranno i seguenti orari: PZ114 Metaponto (6:00), Bernalda (6:11), Ferrandina-Scalo Matera (6:33), Grassano (6:51), Potenza Centrale (7:40), Salerno (9:07); PZ147 Salerno (21:00), Potenza Centrale (22:20), Grassano (23:00), Ferrandina-Scalo Matera (23:15), Metaponto (23:55).

Gli interventi programmati, che seguono quelli già realizzati negli anni precedenti, sono necessari per garantire e migliorare gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete, con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio.