Gli studenti del “Cicerone” di Sala Consilina conquistano il primo posto con “La Borsa Antifurto” alla competizione nazionale
Grande successo per gli studenti dell’Istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina che hanno partecipato alla competizione nazionale “Esperienze a confronto” del progetto Matematica e Realtà dell’Università di Perugia conquistando il primo posto a livello nazionale.
Protagonisti di questo importante traguardo sono stati un gruppo di studenti dell’indirizzo Moda e un gruppo dell’indirizzo Elettrotecnica, guidati dai docenti Dina Merola e Luigi Vanacore, che hanno realizzato un progetto innovativo dal titolo: “La Borsa Antifurto”.
Il progetto nasce da un problema reale: l’elevato numero di furti nei luoghi affollati, come mezzi pubblici e metropolitane. Gli studenti hanno progettato una borsa intelligente, capace di aumentare la sicurezza personale grazie all’integrazione tra design, tecnologia e matematica.
La borsa è dotata di due sistemi di sicurezza complementari:
- Antifurto interno: sensori posizionati nella chiusura rilevano eventuali tentativi di apertura e attivano immediatamente un allarme acustico.
- Antifurto esterno: un’applicazione collega la borsa allo smartphone tramite Bluetooth e segnala l’allontanamento della borsa attivando un allarme in caso di furto.
Il progetto non si è limitato alla realizzazione pratica: gli studenti hanno anche studiato l’affidabilità del sistema ed ottimizzazione del progetto, utilizzando modelli matematici per analizzare i dati raccolti e migliorare le prestazioni della borsa.
Un vero lavoro interdisciplinare reso possibile anche grazie alla collaborazione dei docenti Alessandra Guida per il design della borsa e la scelta dei tessuti, Paolo Carrano per la realizzazione della tracolla disegnata in autocad e tagliata tramite macchina CNC, Pasquale Vassallo per l’assemblaggio della scheda Arduino e dei sensori antifurto e Domenico Lombardi per lo sviluppo dell’applicazione.
Un’esperienza di apprendimento tra pari, in cui gli studenti hanno condiviso competenze diverse: dalla progettazione tessile alla programmazione elettronica fino allo studio matematico. Un esempio concreto di come la matematica possa diventare uno strumento per risolvere problemi reali, unendo creatività, tecnologia e spirito di collaborazione.