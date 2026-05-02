Grande successo per gli studenti dell’Istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina che hanno partecipato alla competizione nazionale “Esperienze a confronto” del progetto Matematica e Realtà dell’Università di Perugia conquistando il primo posto a livello nazionale.

Protagonisti di questo importante traguardo sono stati un gruppo di studenti dell’indirizzo Moda e un gruppo dell’indirizzo Elettrotecnica, guidati dai docenti Dina Merola e Luigi Vanacore, che hanno realizzato un progetto innovativo dal titolo: “La Borsa Antifurto”.

Il progetto nasce da un problema reale: l’elevato numero di furti nei luoghi affollati, come mezzi pubblici e metropolitane. Gli studenti hanno progettato una borsa intelligente, capace di aumentare la sicurezza personale grazie all’integrazione tra design, tecnologia e matematica.

La borsa è dotata di due sistemi di sicurezza complementari:

Antifurto interno: sensori posizionati nella chiusura rilevano eventuali tentativi di apertura e attivano immediatamente un allarme acustico.

rilevano eventuali tentativi di apertura e attivano immediatamente un allarme acustico. Antifurto esterno: un’applicazione collega la borsa allo smartphone tramite Bluetooth e segnala l’allontanamento della borsa attivando un allarme in caso di furto.

Il progetto non si è limitato alla realizzazione pratica: gli studenti hanno anche studiato l’affidabilità del sistema ed ottimizzazione del progetto, utilizzando modelli matematici per analizzare i dati raccolti e migliorare le prestazioni della borsa.

Un vero lavoro interdisciplinare reso possibile anche grazie alla collaborazione dei docenti Alessandra Guida per il design della borsa e la scelta dei tessuti, Paolo Carrano per la realizzazione della tracolla disegnata in autocad e tagliata tramite macchina CNC, Pasquale Vassallo per l’assemblaggio della scheda Arduino e dei sensori antifurto e Domenico Lombardi per lo sviluppo dell’applicazione.

Un’esperienza di apprendimento tra pari, in cui gli studenti hanno condiviso competenze diverse: dalla progettazione tessile alla programmazione elettronica fino allo studio matematico. Un esempio concreto di come la matematica possa diventare uno strumento per risolvere problemi reali, unendo creatività, tecnologia e spirito di collaborazione.