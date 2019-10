Gli atleti della New Kodokan Lucania conquistano il Campionato Italiano a squadre di Serie A1 e A2

Ancora uno storico risultato quello ottenuto nel weekend che si è appena concluso dagli atleti della New Kodokan Lucania impegnati a Treviso per le finali nazionali del Campionato Italiano di Judo a squadre di Serie A1 e A2.

La squadra Seniores ha ottenuto il 3° posto in A2 su 26 squadre conquistando la promozione in A1 per il 2020.

Il titolo italiano è stato ottenuto grazie alla prestazione di Viki Amendola, in prestito alla Hidra Palermo, che ha vinto tutti gli incontri, compresa la finale per 5 a 0. I Cadetti neo promossi in A1 dopo il secondo posto dello scorso anno, in A2 si classificano al 9° posto restando anche per il prossimo anno in serie A1.

Soddisfazione enorme quella espressa dal Maestro Pietro Amendola per il risultato portato a casa da Treviso e per l’ennesima prova di abilità, preparazione qualificata e grandi capacità messa in mostra dai suoi atleti.

– Chiara Di Miele –