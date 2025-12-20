“L’Alta Velocità può essere davvero una manna dal cielo per i territori attraversati tra cui il salernitano, ma senza una metropolitana interna sarà tutto inutile per far vivere e non abbandonare questa terra. Perché una grande infrastruttura da sola non favorisce lo sviluppo nel tempo ma va accompagnata, e lo ripeto, da una metropolitana territoriale che in appoggio all’Alta Velocità può essere la chiave di sviluppo per tutte le comunità”.

Parole dettate da Massimo Sannino, segretario regionale della Filca Cisl intervenuto a Capaccio Paestum al Consiglio provinciale del sindacato nel salernitano guidato da Giuseppe Marchesano che nel suo intervento ha sottolineato: “Molte opere non sono state cantierizzate. Abbiamo qualche perplessità per quanto riguarda l’Alta Velocità, speriamo che si avvii pure il tratto lucano oltre Romagnano. Occorre completare la Fondovalle Calore. E serve sinergia tra i territori. Non bisogna dimenticare le opere minori, si tratta di migliaia di opere che sono la quotidianità spesso con due o tre dipendenti. Sono loro che non dobbiamo lasciare indietro”.

Il segretario generale Filca Cisl Salerno ha poi aggiunto: “Lo sviluppo del territorio passa per un lavoro fatto in sicurezza. La Filca Cisl è pronta a dare il proprio contributo affinché ogni risorsa si trasformi in sviluppo. Da tempo stiamo lavorando insieme per le opere nelle aree interne e per opere compensative per creare sinergie con i sindaci dei Comuni interessati”.

Impossibilitato ad essere presente per precedenti impegni istituzionali, il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Tullio Ferrante ha sottolineato in un messaggio video: “Innanzitutto grazie al segretario provinciale della Filca Cisl Giuseppe Marchesano per il lavoro quotidiano che svolge per l’occupazione e la sicurezza nei cantieri. Parliamo di un settore che incide notevolmente sullo sviluppo dei territori e che non può essere governato da interventi sporadici. Come Governo stiamo lavorando per la legalità nel settore lungo tutta la filiera. Si vuol favorire la sicurezza per tutelare i lavoratori e le aziende sane”.

“Fare squadra e lavorare insieme per il bene comune e non guardare il singolo campanile: questo l’impegno concreto della Filca Cisl. Proviamo a formarci un poco di più per continuare a fare attività sul territorio sempre al meglio. Quando abbiamo lanciato il concetto di prossimità bastava fare l’esempio di quanto fa la Filca Cisl Salerno” ha affermato Mauro Venulejo, componente della segreteria nazionale Filca Cisl. Presente anche Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno, che ha rimarcato: “Lo spirito di squadra della Filca CIsl che tanto bene fa ai lavoratori”. Non a caso la Filca Cisl ha aumentato il numero dei tesserati nel salernitano aprendo in particolare ai giovani anche a livello dirigenziale.