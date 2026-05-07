Si è riunita questo pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, la Giunta regionale della Campania, che ha approvato, tra l’altro, una serie di provvedimenti nei settori della sanità, dello sport e dell’istruzione.

In vista della sesta tappa del Giro d’Italia 2026 (Paestum-Napoli), in programma il prossimo 14 maggio, la Giunta ha stanziato un contributo di 244.000 euro a favore del Comune di Capaccio Paestum. Le risorse, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 copriranno i costi organizzativi della partenza.

La tappa campana è unica: nella stessa giornata saranno percorsi ben 142 chilometri in Campania. Il 14 maggio il Giro diventerà una vetrina internazionale capace di raccontare, in un unico percorso, territori, identità e paesaggi lungo l’intero tracciato che si snoda tra la provincia di Salerno e quella di Napoli.

In merito all’ Istruzione è stato istituito il Tavolo Permanente per la Scuola Pubblica e l’affermazione del Diritto allo Studio (TPSP-DS). Si tratta di un organismo stabile di consultazione che vedrà la Regione collaborare con i protagonisti del mondo dell’istruzione. Oltre all’istituzione, è stato approvato il disciplinare che ne regola il funzionamento garantendo criteri di trasparenza, partecipazione e coordinamento per tutte le attività future a sostegno degli studenti campani.

Nuove regole, inoltre, per l’assistenza residenziale e semiresidenziale: la Giunta ha definito il fabbisogno autorizzativo per i posti letto nelle macroaree della riabilitazione e del sociosanitario. Il provvedimento definisce i criteri per l’apertura o l’ampliamento delle strutture nei territori con carenza di offerta.

La Giunta ha, inoltre, approvato gli schemi di avviso pubblico per l’aggiornamento degli elenchi regionali degli aspiranti Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.