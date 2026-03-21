Gira in moto ad Agropoli violando gli arresti domiciliari. Uomo finisce in carcere
E’ stato scoperto a violare i domiciliari ed è scattato l’aggravamento della pena.
E’ successo ad un uomo di 54 anni di Agropoli, sorpreso a girare in città in motocicletta violando l’obbligo al quale era sottoposto con anche l’applicazione del braccialetto elettronico. A scoprirlo sono stati i Carabinieri della locale Stazione.
Il 54enne, già noto alle Forze dell’Ordine per recenti arresti, è stato tradotto in carcere a Vallo della Lucania così come disposto dal Tribunale.