L’Anas ha disposto la chiusura totale di un tratto della Strada Statale 18 Var Cilentana a causa del cedimento del piano viabile tra il km 149+000 e il km 149+300 a Montano Antilia.

La sospensione del traffico sarà praticata lunedì 23 marzo dalle ore 8:30 alle 12:30 in entrambe le direzioni. Chiuse anche le rampe di immissione dello svincolo di Massicelle/Montano Antilia in direzione Nord e dello svincolo di Futani in direzione Sud.

Questi i percorsi alternativi: in direzione Vallo della Lucania e Salerno uscita obbligatoria a Massicelle con deviazione sulla viabilità provinciale e rientro a Vallo della Lucania; in direzione Sapri uscita a Vallo della Lucania e prosecuzione su strade interne fino al rientro in Cilentana nei pressi di Massicelle.

I tecnici dovranno intervenire per il ripristino della carreggiata e la messa in sicurezza.