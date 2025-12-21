Giovane si allontana da Lecce e viene ritrovato dai Carabinieri nel centro di Potenza
Minorenne si allontana da Lecce e viene ritrovato dopo alcuni giorni a Potenza.
Il lieto fine è arrivato questa mattina quando il ragazzino è stato avvistato nel centro cittadino, in buone condizioni di salute, dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della locale Compagnia.
Francesco si era allontanato lo scorso 17 dicembre: immediato l’allarme e l’avvio delle ricerche da parte dei Carabinieri e dei familiari.
Dopo le formalità è stato accompagnato in ospedale per eventuali accertamenti.