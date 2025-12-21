Il “Viaggio nel Vallo di Diano” continua attraversando borghi, comunità e luoghi simbolo del territorio nel segno della cultura, della musica e delle tradizioni natalizie.

Si prosegue ora ad Atena Lucana, dove è in programma un nuovo appuntamento musicale: martedì 23 dicembre, con inizio alle ore 20 in Via Roma, si terrà il Concerto di Natale che vedrà protagonisti Annalisa Biancamano alla voce e Antonio De Caro al pianoforte.

Annalisa Biancamano, interprete sensibile e versatile, è apprezzata per la sua capacità di attraversare generi diversi mantenendo una forte intensità espressiva. Antonio De Caro, pianista di solida formazione, la accompagna con eleganza e raffinatezza, creando atmosfere intime e suggestive. Il concerto proporrà un percorso musicale pensato per il Natale, capace di unire emozione, ascolto e raccoglimento, offrendo al pubblico un’esperienza di grande valore artistico e umano.

Intanto lo scorso 19 dicembre, nella suggestiva chiesa di San Francesco a Teggiano, il pubblico ha vissuto una serata intensa ed emozionante grazie al concerto “Gospel’n Joy – Concert and Christmas Events”. Protagonista dell’evento è stata la formazione Gospel’n Joy, coro gospel noto per il suo stile energico e coinvolgente, capace di fondere la tradizione spiritual afroamericana con sonorità moderne e arrangiamenti contemporanei. Il gruppo, composto da artisti provenienti dal Sud Italia, ha confermato una forte presenza scenica e la varietà un repertorio che spazia dai grandi classici del gospel fino a rivisitazioni soul e spiritual, dal forte impatto emotivo. L’esibizione di Teggiano ha saputo coinvolgere il pubblico sin dalle prime note, perfettamente in sintonia con il clima natalizio e con lo spirito del progetto.

Gli appuntamenti di Atena Lucana e Teggiano rientrano nel calendario di attività previste dal progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”, che anche nel periodo natalizio conferma la sua vocazione a valorizzare i centri del comprensorio attraverso eventi di qualità. Ancora una volta, la musica diventa occasione di incontro e momento di condivisione per le comunità del Vallo di Diano, confermando il ruolo centrale della cultura all’interno del progetto.

Il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” è co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025) – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616/2024 e n. 229/2025).