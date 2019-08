Giovane di Tito scomparso in Germania, ritrovata la valigia all’aeroporto di Francoforte

È stata ritrovata all’aeroporto di Francoforte la valigia di Vincenzo Calienni, il 23enne di Tito che ha fatto perdere le sue tracce in Germania dal 9 luglio. La Polizia tedesca ha prontamente allertato i familiari e la madre, la signora Lucia, si è recata in Questura a Potenza per presentare una nuova denuncia.

Il giovane venne ritrovato a Francoforte il 15 luglio dalla Polizia che, dopo alcuni controlli, lo rilasciò, sentita la necessità del ragazzo di voler tornare in Italia. L’ultima importante novità è questo ritrovamento. All’interno computer, cellulare ed effetti personali, ma nessuna traccia dei documenti personali, che il giovane potrebbe avere con sé. Nessuna segnalazione è giunta ad oggi alla Polizia.

“Siamo tutti disperati e preoccupati per lui. Non abbiamo notizie di Vincenzo da più di tre settimane. Nemmeno un contatto con lui. Ora il ritrovamento della valigia, siamo preoccupati. Ci affidiamo alla Polizia italiana e tedesca, sperando presto di poterlo riabbracciare. Vincenzo, se leggi, ti chiedo di farci avere notizie, siamo tutti disperati” afferma il padre Giovanni. I familiari si sono alternati, raggiungendo la Germania più volte, sperando di poterlo individuare. Ma i chilometri fatti e il territorio tedesco setacciato palmo a palmo non hanno portato ad alcun risultato positivo.

Il giovane si trovava in Germania da qualche mese e lavorava come cameriere in una gelateria a Mosbach. Quando si è allontanato, ha fatto sapere al datore di lavoro che doveva andare a Stoccarda per poi rientrare a Tito.

Claudio Buono

