Giovane di Sala Consilina partecipa a una Gran Fondo nel modenese e gli rubano la bici. L’appello per ritrovarla
Disavventura ieri per un 30enne di Sala Consilina a Spilamberto, in provincia di Modena, dove si trovava per partecipare alla Gran Fondo del Cimone con la sua bici.
Al termine della manifestazione la bici e quella di altri ragazzi è stata rubata mentre il gruppo si era allontanato.
Amarezza per l’accaduto, considerato che per il 30enne si tratta di sacrifici e anni di lavoro portati avanti per questo sport.
Oltre a sporgere denuncia ha rivolto un appello: “Controllate marketplace, buycicle per provare a ritrovarla, sono disposto anche a pagare per riaverla“.
Si tratta di una BMC TEAMMACHINE R01 FOUR del gruppo Shimano Ultegra Di2.
Per qualsiasi info rivolgersi al 347/5927638.