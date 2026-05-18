Disavventura ieri per un 30enne di Sala Consilina a Spilamberto, in provincia di Modena, dove si trovava per partecipare alla Gran Fondo del Cimone con la sua bici.

Al termine della manifestazione la bici e quella di altri ragazzi è stata rubata mentre il gruppo si era allontanato.

Amarezza per l’accaduto, considerato che per il 30enne si tratta di sacrifici e anni di lavoro portati avanti per questo sport.

Oltre a sporgere denuncia ha rivolto un appello: “Controllate marketplace, buycicle per provare a ritrovarla, sono disposto anche a pagare per riaverla“.

Si tratta di una BMC TEAMMACHINE R01 FOUR del gruppo Shimano Ultegra Di2.

Per qualsiasi info rivolgersi al 347/5927638.