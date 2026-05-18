Nei giorni scorsi a Roccadaspide, in località Tempalta, si è verificato un episodio increscioso. La “Casa dell’Acqua” installata nel cuore della frazione è stata oggetto di un atto vandalico finalizzato al furto delle monete contenute al suo interno.

La segnalazione è stata presentata dalla società che gestisce il servizio che ha denunciato l’accaduto al Comando della Polizia Municipale. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili dell’episodio e dall’Amministrazione comunale è arrivata la ferma condanna di un gesto che ha arrecato danni ad un servizio pubblico messo a disposizione dell’intera comunità.

La “Casa dell’Acqua” è stata ripristinata e risulta nuovamente funzionante.

La Polizia Municipale ha invitato tutti i cittadini a collaborare con le Autorità per segnalare movimenti e situazioni sospette con lo scopo di scongiurare e fermare i vandali e i ladri che commettono tali ingiustificabili azioni.