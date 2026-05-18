La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la premeditazione e l’ergastolo per l’assassino di Anna Borsa, la giovane uccisa a Pontecagnano dall’ex fidanzato Alfredo Erra, già condannato all’ergastolo dai giudici di primo grado.

Il pubblico ministero nella sua requisitoria aveva chiesto la conferma della pena per Erra, sottolineando come l’uomo abbia agito con intenzione di uccidere e piena capacità di intendere e di volere.

Anna è stata uccisa il 1° marzo 2022, raggiunta da un colpo di pistola mentre si trovava nel salone di parrucchiere dove lavorava. Le fu tolta la vita davanti ai colleghi e ad alcuni clienti e in seguito il suo aguzzino si diede alla fuga. Fu poi rintracciato dalla Polizia sull’A2 del Mediterraneo e arrestato.

“La famiglia Borsa, che ha sempre confidato nella Giustizia, ringrazia i legali e tutti coloro che li hanno sostenuti in questi anni e continueranno a farlo” fanno sapere oggi dall’Associazione Anna Borsa.