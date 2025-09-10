Un intervento particolarmente significativo è stato eseguito alla Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli. A darne notizia è il dottore Tommaso Pellegrino, Dirigente Medico di Chirurgia Generale e Oncologica all’Università Policlinico “Federico II”.

Nella stessa seduta operatoria, con due équipe diverse, Pellegrino e i colleghi chirurghi hanno operato in sinergia eseguendo una mastectomia radicale con svuotamento del cavo ascellare per un tumore alla mammella e una tireidectomia per un tumore della tiroide.

“Un lavoro di squadra che dimostra come la collaborazione multidisciplinare rappresenti un valore aggiunto fondamentale: riduce i tempi di trattamento, migliora la qualità dell’assistenza e, soprattutto, mette sempre al centro il bene del paziente. La forza del nostro Policlinico Federico II è anche questa: professionisti con competenze diverse che lavorano insieme per garantire il miglior percorso di cura possibile” afferma il dottore Pellegrino.

La giovane paziente affetta dal doppio tumore si era sottoposta anche a chemioterapia prima del doppio intervento effettuato dall’équipe della Breast Unit, coordinata dall’affermato chirurgo valdianese, e dal gruppo del dottore Persico che ha asportato la tiroide.

“Con un unico atto operatorio la paziente ha risolto due problemi e noi ci auguriamo che nei prossimi giorni si possa rimettere bene il prima possibile” conclude Pellegrino.