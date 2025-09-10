Teggiano: sta per partire una nuova classe del corso per Operatore Socio Assistenziale agli Istituti Paritari Athena
Sta per partire una nuova classe del corso per Operatore Socio Assistenziale con gli Istituti Paritari Athena di Teggiano.
Non perdere l’occasione: contattaci ora, assicurati il tuo posto e accedi gratuitamente alla prossima edizione. Cogli ora l’opportunità di specializzarti in un settore in continua crescita. Se il tuo obiettivo è lavorare nell’ambito dell’assistenza alla persona, questo corso rappresenta il primo passo verso una carriera solida e gratificante.
Acquisirai le competenze necessarie per operare come Operatore Socio Assistenziale, una figura centrale nei servizi sanitari e sociali. Il corso è gratuito e certificato, grazie al Programma GOL della Regione Campania, e offre reali prospettive occupazionali in ospedali, residenze per anziani, servizi domiciliari e altre realtà del settore.
Posti limitati: iscriviti subito per assicurarti l’accesso. Formazione professionale qualificata, certificazione riconosciuta, 1 punto ATA.
Per maggiori informazioni e per iscriversi: 327-9149046.
