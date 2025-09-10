Litigio tra familiari degenera in violenza a Buccino. Due feriti
Litigio degenera in una violenta aggressione tra familiari a Buccino. È quanto accaduto nei giorni scorsi tra due cognati.
Un uomo e una donna, quest’ultima vedova del fratello del primo, sono arrivati alle maniere forti sembrerebbe per un litigio dovuto a questioni di confini tra le proprietà familiari. Secondo quanto ricostruito, si tratterebbe di una situazione ormai protratta nel tempo.
Nel corso della violenta diatriba sarebbero spuntati anche oggetti contundenti.
Immediato l’allarme alla Centrale operativa del 112. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione, che hanno provveduto alla denuncia, informando l’Autorità Giudiziaria del fatto.
I due coinvolti hanno fatto ricorso alle cure ospedaliere per alcune ferite riportate, fortunatamente senza gravi conseguenze.