Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri a Montecorvino Rovella dove un 42enne è precipitato da 6 metri di altezza mentre era occupato nella verniciatura di uno stabile.

Subito dopo l’impatto al suolo l’operaio è stato condotto in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Le ferite riportate sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita ed è stato ricoverato in Chirurgia generale. Per lui una prognosi di 40 giorni.

In seguito all’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, diretti dal Capitano Samuele Bileti, che hanno denunciato il titolare di un’impresa edile di Montecorvino Rovella per la violazione del Testo unico sulla Salute e sicurezza sul lavoro.

Sembrerebbe che al momento dell’accaduto fossero assenti le protezioni per la sicurezza delle impalcature.