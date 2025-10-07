Una nuova e importante opzione terapeutica si aggiunge a quelle già disponibili presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. È di oggi l’annuncio dell’avvio delle attività cliniche di CAR-T Cell Therapy presso l’Unità Operativa Complessa di Ematologia e Centro Trapianti di Midollo Osseo, diretta dal professore Carmine Selleri.

Si tratta di un passo rilevante per l’oncologia ematologica del Mezzogiorno, che consente di offrire ai pazienti terapie innovative e ad alto impatto clinico direttamente sul territorio. Il programma CAR-T è stato avviato a seguito dell’accreditamento JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT), riconoscimento internazionale che certifica l’aderenza a rigorosi standard di qualità e sicurezza nei percorsi di trapianto e terapia cellulare.

L’Unità Operativa di Ematologia e Centro Trapianti di Midollo Osseo ha inoltre completato i processi di qualifica per la somministrazione delle terapie prodotte dalle principali aziende impegnate nello sviluppo delle CAR-T. Queste terapie di ultima generazione potranno essere utilizzate contro i linfomi non-Hodgkin, la leucemia linfoblastica acuta dell’adulto e il mieloma multiplo nei pazienti che non rispondono alle terapie standard.

“L’attivazione del programma – sottolinea il direttore generale Ciro Verdoliva – rafforza il ruolo della nostra Azienda Ospedaliero Universitaria quale centro di riferimento regionale e interregionale”.

I pazienti candidabili potranno essere indirizzati al Centro di Salerno attraverso un percorso condiviso con la Rete Ematologica Campana, che garantirà omogeneità di trattamento, equità di accesso e prossimità delle cure.

“In questo modo – conclude Verdoliva – sarà possibile diminuire i trasferimenti extraregionali offrendo ai pazienti del Sud Italia terapie avanzate in un contesto clinico qualificato e certificato”.

Che cos’è la terapia CAR-T? È una delle più recenti e innovative strategie di immunoterapia contro alcuni tumori, soprattutto ematologici. Consiste nel prelevare i linfociti T del paziente (cellule del sistema immunitario) che in laboratorio vengono ingegnerizzati per esprimere un recettore artificiale capace di riconoscere un bersaglio specifico presente sulle cellule tumorali. Una volta “armati”, i linfociti CAR-T vengono reinfusi nel paziente, diventando veri e propri “cacciatori” in grado di distruggere selettivamente le cellule malate.

Si tratta di una terapia personalizzata e considerata rivoluzionaria perché, in un numero significativo di casi, ha portato a remissioni complete anche in pazienti refrattari ad altre cure.

Come accedere al servizio

Per l’attivazione del percorso clinico e la valutazione dell’indicazione terapeutica, è possibile rivolgersi ai referenti dell’UOC di Ematologia:

Dott.ssa Bianca Serio, bianca.serio@sangiovannieruggi.it – tel. 089 67.3758 / 089 67.2504

Dott. Luca Pezzullo, luca.pezzullo@sangiovannieruggi.it – tel. 089 67.3152 / 089 67.3759

Dott. Danilo De Novellis, danilo.denovellis@sangiovannieruggi.it – tel. 089 /67.375