“Io Non Ci Casco — Lavoro, futuro, giovani: perché lavorare in sicurezza è così importante” è il convegno organizzato dal Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro con l’Ordine dei Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro venerdì 15 maggio dalle 10 alle 13 presso il Cineteatro “Ferrari” di Sapri.

Dopo i saluti istituzionali di Nicola Fornaro Presidente Rotary Club Sapri, Antonio Gentile Sindaco di Sapri, Massimo Sannino Segretario Generale FILCA CISL Campania, Nunzio Ritorto Presidente Commercialisti Sala Consilina-Lagonegro, Marcello Zinno Presidente Consulenti del Lavoro Salerno, si terrà la relazione introduttiva di Ottavio De Luca, Segretario Generale FILCA CISL.

Alla tavola rotonda parteciperanno l’On. Ciro Buonajuto, Consigliere Regionale, Responsabile Tavolo di Sicurezza Regione Campania, Adele Pomponio, Direzione Regionale Campania INAIL, Antonio Amalfitano Direttore ITL Salerno, Giada Benincasa Giuslavorista | ADAPT, Giacomo Virgilio della FILCA CISL Nazionale, Arturo Scotto, deputato, componente Commissione Lavoro Camera dei Deputati, Emidio Brandi, esperto diritto del lavoro sindacale e della previdenza sociale.

Le conclusioni sono affidate a Cristina Raghitta, Segretaria Nazionale FILCA CISL. Modera Vanni Petrelli, Responsabile Comunicazione FILCA CISL Nazionale.

Il convegno è valido ai fini della Formazione Professionale Continua (FPC) per dottori commercialisti e consulenti del lavoro.