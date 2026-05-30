Il dottore Tommaso Pellegrino ancora una volta ospite del programma di Rai 1 “Buongiorno Benessere”, il settimanale dedicato a medicina, salute e benessere, trattati con un linguaggio semplice e diretto e condotto da Vira Carbone.

Oggi il noto chirurgo senologo di Sassano ha affrontato l’interessante argomento delle diete drastiche a cui in tanti si sottopongono per perdere peso. Tra le problematiche trattate quella dell’effetto yo yo.

“Le diete drastiche determinano una perdita di peso improvvisa, ma appena riprendiamo a mangiare c’è il recupero di quel peso e in molti casi è anche superiore a quello perso. Si crea un allarme nell’organismo che invece di far consumare tessuto adiposo utilizza la massa magra – ha spiegato Pellegrino -. Questo tipo di diete riduce anche il metabolismo“.

Come non avere più questo effetto? Pellegrino ha indicato che bisogna “fare diete equilibrate e non fai da te”.

“Associamo sempre il concetto di dieta a sacrificio che non può essere fatto per tutta la vita, ma dobbiamo avere un regime alimentare che entri a far parte delle nostre abitudini. La vera dieta è quella a medio e lungo termine. Se cominciamo adesso possiamo ancora farcela per l’estate!” ha aggiunto.

L’importanza di idratarsi bevendo molta acqua al centro dell’intervento del dottore Pellegrino, oltre ad un sonno ristoratore: “Bisogna dormire più di 6 ore, perchè dormire poco sovverte il metabolismo e l’equilibrio ormonale“.