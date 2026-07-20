Si sono insediati stamattina il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Campania e il Collegio dei Revisori dei conti in seguito alla recente tornata elettorale.

Presidente confermato Ottavio Lucarelli, con deleghe a formazione e web. Vicepresidente Vittorio Falco, con delega alla Fondazione, segretario Marisa La Penna, tesoriere Nicole Lanzano.

A Gerardo Ausiello la delega per la Riforma dell’Ordine, i rapporti con Istituzioni, Ordine nazionale e sindacati, a Chiara Biggi i rapporti con gli Uffici stampa, a Concita De Luca la presidenza della Commissione Pari opportunità, ad Alessandra Malanga la presidenza della Commissione Salute e la delega alle aree interne della Campania, a Viridiana Myriam Salerno la delega alla Cultura e ai rapporti con enti culturali e associazioni territoriali.

Per il Collegio dei Revisori confermata la presidenza a Francesco Marolda, vicepresidente Riccardo Stravino, segretario Pietro Di Marco. Tutti eletti all’unanumità.

Da parte del Consiglio e dei Revisori un ringraziamento ai consiglieri uscenti, alle giornaliste e ai giornalisti che hanno partecipato al voto, alle Istituzioni, al mondo delle professioni, del lavoro e delle università, ai sindacati e alle associazioni che hanno rivolto gli auguri agli eletti.