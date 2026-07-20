Nella serata di sabato, con operazioni che si sono prolungate fino all’1.30, la Polizia Municipale di Agropoli, diretta dal Maggiore Sergio Cauceglia, ha condotto una capillare attività di controllo sul territorio comunale.

L’intervento è stato finalizzato al contrasto delle occupazioni abusive di suolo pubblico e alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di emissioni acustiche, con particolare riferimento alla diffusione di musica dal vivo e in filodiffusione.

Il bilancio dell’operazione ha registrato 12 attività commerciali sanzionate per irregolarità relative all’occupazione del suolo pubblico e 4 sanzionate per violazione delle disposizioni sulle emissioni acustiche, in riferimento alla Legge quadro numero 447/95.

Le contestazioni elevate comporteranno, qualora i titolari non provvedano tempestivamente alle necessarie integrazioni e alla regolarizzazione documentale, l’applicazione di sanzioni accessorie, tra cui la sospensione temporanea dell’attività.