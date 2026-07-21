La Gelbison continua a rafforzare il proprio organico in vista della nuova stagione e annuncia di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Pietro Boglione, classe 2008. Giovane talento cresciuto nel settore giovanile del Sora Calcio, Boglione è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Nella scorsa stagione ha fatto parte stabilmente della Prima Squadra del Sora, collezionando due presenze da titolare nel campionato di Serie D e diventando il più giovane calciatore sorano ad esordire con la maglia della squadra della sua città nella massima categoria dilettantistica, a soli 16 anni. Esterno d’attacco destro, dalle spiccate qualità tecniche e con ampi margini di crescita, approda in rossoblù con entusiasmo e voglia di mettersi in mostra, entrando a far parte del progetto tecnico della Gelbison.

La società dà il benvenuto a Pietro Boglione e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.

E’ stato raggiunto l’accordo con Samuele Zona, esterno sinistro classe 2002, che entra a far parte della rosa a disposizione di mister Massimo Agovino. Cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Roma e Lazio, Zona è un terzino sinistro di spinta che, nonostante la giovane età, ha già maturato importanti esperienze tra i professionisti e in Serie D.

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Rieti, Arezzo dove ha contribuito alla vittoria del Campionato di promozione in Serie C, Messina e, più recentemente, Atletico Lodigiani. Con l’arrivo di Samuele Zona, la Gelbison aggiunge qualità, corsa e affidabilità sulla fascia sinistra, proseguendo il lavoro di costruzione di una rosa competitiva in vista del prossimo campionato.

La Gelbison rinnova il rapporto sportivo con Giuseppe De Martino, centrocampista classe 2007. E’ un giovane talento cresciuto nei settori giovanili di Lazio e Bari, prima di approdare alla SSC Napoli, dove ha completato il proprio percorso di formazione nella Primavera azzurra. Centrocampista dinamico, ordinato e dotato di importanti qualità tecniche e tattiche, nella passata stagione si è distinto per il contributo offerto al progetto Rossoblù. La Gelbison ha deciso di puntare ancora su di lui, proseguendo il percorso di crescita intrapreso nella passata stagione. De Martino continuerà così a vestire la maglia rossoblù, pronto a mettere a disposizione della squadra entusiasmo, qualità e professionalità.