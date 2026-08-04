Giornalista ucciso ad Eboli. Il 6 agosto i funerali di Luca Esposito
E’ stata liberata la salma di Luca Esposito, all’anagrafe Luigi, il giornalista 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio in località Cioffi ad Eboli dopo essere stato ucciso e dato alle fiamme.
Per il suo omicidio ha confessato il 26enne tunisino e senza fissa dimora Ridha Rahmouni, che attualmente si trova detenuto nel carcere di Fuorni e che più volte ha rilasciato delle confessioni davanti al pm titolare delle indagini.
Dopo l’autopsia e l’esame del DNA per confermare l’identità della vittima Esposito è stato restituito ai suoi cari, la madre e le sorelle, che continuano a chiedere verità e giustizia per il povero 53enne.
I funerali si terranno giovedì 6 agosto alle ore 11.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore. La salma, che si trova all’obitorio dell’ospedale di Eboli dal giorno del macabro ritrovamento, arriverà in chiesa alle 9.00.