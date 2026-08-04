E’ stata liberata la salma di Luca Esposito, all’anagrafe Luigi, il giornalista 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio in località Cioffi ad Eboli dopo essere stato ucciso e dato alle fiamme.

Per il suo omicidio ha confessato il 26enne tunisino e senza fissa dimora Ridha Rahmouni, che attualmente si trova detenuto nel carcere di Fuorni e che più volte ha rilasciato delle confessioni davanti al pm titolare delle indagini.

Dopo l’autopsia e l’esame del DNA per confermare l’identità della vittima Esposito è stato restituito ai suoi cari, la madre e le sorelle, che continuano a chiedere verità e giustizia per il povero 53enne.

I funerali si terranno giovedì 6 agosto alle ore 11.00 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore. La salma, che si trova all’obitorio dell’ospedale di Eboli dal giorno del macabro ritrovamento, arriverà in chiesa alle 9.00.