Gioco d’azzardo. Nel 2017 in Basilicata spesi oltre 500 milioni di euro

“Dall’incrocio dei dati messi a disposizione dall’Istat e dall’Agenzia Dogane e Monopoli emerge che i lucani nel corso del 2017 hanno speso un importo complessivo di 511.083.654,65 euro. La spesa corrisponde al totale delle somme giocate nelle varie tipologie di gioco lecito (lotto, scommesse sportive, ippica, superenalotto, scommesse virtuali). La spesa media pro-capite annuale per giochi d’azzardo calcolata sulla popolazione arriva a toccare la quota di 896,00 euro“.

A renderlo noto è l’Adiconsum Matera attraverso una nota in cui vengono elencati anche i comuni in cui si gioca di più in rapporto alla popolazione. So tratta di Tricarico, Bernalda, Pisticci, Salandra, Stigliano, Scanzano Jonico, San giorgio Lucano, Gorgoglione, Matera, Policoro, in provincia di Matera; Lagonegro, Pietragalla, Castelmezzano, Senise, Tito, Missanello, Potenza, Balvano, Guardia Perticara, Marsicovetere, in provincia di Potenza. Oltre 89 milioni di euro spesi a Matera e oltre 90 milioni di euro a Potenza.

“Dai dati – aggiunge la nota – emerge una situazione preoccupante se si considera che mediamente in Basilicata il reddito familiare è di circa 10.500 euro annui, circa 800 euro mensili e che si spende mediamente da 150 a 240 euro al mese in giochi d’azzardo. Tutto ciò porta a un impoverimento del bilancio familiare, nessun beneficio per l’economia locale, e a un sovra indebitamento delle famiglie che così sono a rischio di usura“.

– Paola Federico –