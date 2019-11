Giochi della Gentilezza. Firmato a Polla il Protocollo d’Intesa con Battipaglia e Pontecagnano

Ha avuto luogo questa mattina, presso l’Auditorium della Scuola Media “E. De Amicis” di Polla, l’incontro conclusivo dei “Giochi della Gentilezza”.

I saluti iniziali sono stati affidati al dirigente scolastico Loredana Cervelli, al Presidente del Consiglio Comunale di Polla Giovanni Corleto e all’assessore alla Gentilezza Federica Mignoli. Oltre agli alunni della scuola elementare di Polla, erano presenti due rappresentanze della scuola di San Pietro al Tanagro e di Pontecagnano.

I giovani allievi hanno assistito allo spettacolo dell’artista burattinaio Nigel dal titolo “Abel e Gaspare”. I burattini sono stati realizzati con tutti gli oggetti provenienti dal mare e la storia raccontata ha posto l’attenzione sull’importanza di abbracciare le persone, considerato il più grande gesto di gentilezza. E’ stato esposto anche l’Albero della Gentilezza addobbato con i bigliettini scritti sul tema dai bambini.

Durante la manifestazione è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Polla, Pontecagnano Faiano e Battipaglia. Come spiegato dall’assessore Mignoli l’intento è quello di creare una sinergia tra le Amministrazioni in modo da unire i territori e creare nuove iniziative per coinvolgere i ragazzi. Il Protocollo si prefigge di valorizzare la lettura, lo sport e le pratiche della gentilezza intesi come momenti essenziali per la costruzione della nuova idea di cittadinanza.

“Oggi il valore della gentilezza si è perso – sottolinea il sindaco Rocco Giuliano – Tutte le cose contenute nel Protocollo devono entrare nel cuore dei ragazzi, se abbiamo perso questo valore forse è colpa anche delle famiglie. Anche in politica si è persa la gentilezza, prima era una scuola di formazione e tra noi sindaci c’era più rispetto. Mi auguro che si possa ripartire dai giovani”.

Erano presenti il sindaco di Battipaglia Cecilia Francese con l’assessore Davide Bruno, il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara con l’assessore Rosa Lembo, il sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo con l’assessore Maria Sorrentino e il consigliere Fabio Petrullo.

L’Amministrazione comunale ha consegnato a tutti i piccoli partecipanti al progetto un attestato e dei doni anche agli altri sindaci.

– Annamaria Lotierzo –