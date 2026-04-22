In occasione del prestigioso Premio “Francesco Del Giudice” che si è svolto presso il complesso universitario di Scampia (Università degli Studi di Napoli Federico II) ieri e oggi, il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno ha fornito un contributo tecnico di alto profilo nel campo della gestione delle emergenze boschive.

​L’evento, volto a valorizzare la memoria storica del Corpo e a promuovere l’innovazione tecnologica, vede la partecipazione attiva di personale specializzato del Comando di Salerno, impegnato nella gestione e dimostrazione del simulatore DOS-VF (Direttore delle Operazioni di Spegnimento).