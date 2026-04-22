Si è tenuto presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro, nella suggestiva cornice di Teggiano, il Coordinamento Regionale Campania-Molise dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’evento segna un significativo ritorno: a distanza di dieci anni il Vallo di Diano torna ad ospitare questo importante appuntamento della categoria.

La riunione ha visto la partecipazione di tutte le Unioni Giovani Commercialisti campane, riunite per fare il punto sulle attività svolte, sulle iniziative in corso e sulle prospettive future della professione. Un momento di confronto e di condivisione che testimonia la vitalità e la coesione del movimento giovanile all’interno della categoria dei commercialisti.

A presiedere i lavori è stata Maria Teresa Caracciolo, Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro, che ha coordinato la sessione di lavoro con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le diverse realtà territoriali della regione. Il Coordinamento ha rappresentato un’occasione preziosa per discutere tematiche di rilevanza professionale, con particolare attenzione alle sfide che i giovani commercialisti devono affrontare in un contesto economico e normativo in continua evoluzione.

All’incontro ha preso parte anche Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro, che ha accolto i partecipanti nella sede istituzionale dell’Ordine. La sua presenza ha sottolineato l’importanza del raccordo tra le strutture ordinistiche e il movimento giovanile, in una logica di continuità e di passaggio di testimone tra generazioni della professione.

Il ritorno del Coordinamento Regionale a Teggiano, dopo un decennio, assume un valore simbolico oltre che pratico: rappresenta il riconoscimento del ruolo che il territorio del Vallo di Diano riveste all’interno del panorama professionale regionale e la volontà di valorizzare le eccellenze presenti su tutto il territorio campano.

I lavori del Coordinamento si sono conclusi con l’adozione di importanti deliberazioni e con l’impegno comune a proseguire nel percorso di crescita e di valorizzazione della figura del giovane commercialista, quale professionista indispensabile per le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione.

“Questo coordinamento rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità professionale. Ritrovarci dopo dieci anni a Teggiano, uniti e determinati, è il segnale più forte che possiamo dare: i giovani commercialisti sono protagonisti del futuro della professione, con idee, competenze e una rete territoriale sempre più solida” fanno sapere dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.