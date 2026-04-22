Ieri a Salerno la Polizia di Stato con gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno è intervenuta dopo la segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112, per un uomo che stava minacciando alcune persone al fine di ottenere denaro.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno accertato che uno straniero, armato di una bottiglia di vetro, aveva avvicinato due persone mentre queste erano intente a effettuare il pagamento del parcheggio minacciandole ripetutamente e chiedendo denaro. Al rifiuto opposto dalle vittime, l’uomo ha attuato ulteriori comportamenti molesti e intimidatori, giungendo anche a denudarsi parzialmente.

Le persone, nel tentativo di sottrarsi alla condotta aggressiva, si sono date alla fuga e poi sono state inseguite dallo straniero che ha continuato a impugnare la bottiglia.

L’immediato intervento della Polizia ha consentito di bloccare l’uomo e metterlo in sicurezza, evitando conseguenze più gravi e, portato presso gli uffici di polizia, è stato identificato e gli agenti hanno raccolto la denuncia della parte offesa.

Durante le fasi di accompagnamento presso gli uffici, l’uomo ha attuato ulteriori comportamenti violenti, danneggiando l’auto di servizio utilizzata per il trasporto. Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato arrestato per i reati di tentata estorsione e tentate lesioni personali nonché denunciato per danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione e portato presso la casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

Inoltre sono stati denunciati altri due parcheggiatori abusivi per violazione del Daspo Urbano.