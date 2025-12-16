La Gelbison Calcio comunica con grande soddisfazione il ritorno in rossoblù di Francesco Uliano, autentico simbolo della storia recente del club.

Centrocampista, leader dentro e fuori dal campo, Uliano ha vestito la maglia rossoblù per sei stagioni, collezionando oltre 180 presenze ufficiali e diventando uno dei calciatori più rappresentativi di sempre della Gelbison. È stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie C e ha fatto parte della rosa che ha difeso i colori rossoblù nel campionato professionistico.

Dopo la sesta stagione consecutiva, le strade si erano divise. Oggi, però, il legame si rinnova: Francesco Uliano torna a vestire la maglia della Gelbison, pronto a scrivere nuove pagine di una storia già ricca di emozioni.

Cresciuto calcisticamente nell’Ascoli, Uliano vanta un curriculum di assoluto rilievo con oltre 300 presenze tra i professionisti, avendo militato in Serie B e Serie C con club come Sudtirol, Mantova, Monza, Pordenone, Catanzaro e Pergolettese, oltre alle esperienze in Serie D con Monza, Cavese e Seregno.

“Il suo ritorno rappresenta molto più di un’operazione di mercato: è la scelta di un atleta che conosce il valore di questi colori, di un calciatore che ha incarnato i principi di appartenenza e professionalità. Bentornato a casa, Francesco. La tua storia in rossoblù continua“ fa sapere il club.