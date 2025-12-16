Gelbison. Torna in squadra il centrocampista Francesco Uliano
La Gelbison Calcio comunica con grande soddisfazione il ritorno in rossoblù di Francesco Uliano, autentico simbolo della storia recente del club.
Centrocampista, leader dentro e fuori dal campo, Uliano ha vestito la maglia rossoblù per sei stagioni, collezionando oltre 180 presenze ufficiali e diventando uno dei calciatori più rappresentativi di sempre della Gelbison. È stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie C e ha fatto parte della rosa che ha difeso i colori rossoblù nel campionato professionistico.
Dopo la sesta stagione consecutiva, le strade si erano divise. Oggi, però, il legame si rinnova: Francesco Uliano torna a vestire la maglia della Gelbison, pronto a scrivere nuove pagine di una storia già ricca di emozioni.
Cresciuto calcisticamente nell’Ascoli, Uliano vanta un curriculum di assoluto rilievo con oltre 300 presenze tra i professionisti, avendo militato in Serie B e Serie C con club come Sudtirol, Mantova, Monza, Pordenone, Catanzaro e Pergolettese, oltre alle esperienze in Serie D con Monza, Cavese e Seregno.
“Il suo ritorno rappresenta molto più di un’operazione di mercato: è la scelta di un atleta che conosce il valore di questi colori, di un calciatore che ha incarnato i principi di appartenenza e professionalità. Bentornato a casa, Francesco. La tua storia in rossoblù continua“ fa sapere il club.