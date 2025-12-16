Si è tenuta stamattina nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone”, a Sala Consilina, la prima giornata di Educazione Finanziaria dal titolo “Introduzione al mondo bancario e strumenti di pagamento più utilizzati dai giovani” .

L’appuntamento, reso possibile grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra l’Istituto “Cicerone” e la Banza Monte Pruno, rientra tra le attività di Educazione Civica con l’obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti utili a renderli cittadini informati e consapevoli sui temi finanziari, assicurativi e previdenziali.

Questo primo incontro ha avuto come relatore per la Banca Monte Pruno Umberto Mazzali, ex studente del “Cicerone” che con grande professionalità ed empatia ha saputo sollecitare e tenere viva l’attenzione dei partecipanti.

A questa giornata formativa hanno partecipatole classi quarte di tutti gli indirizzi (Liceo Classico, ITIS, CAT. IP. MAT e IP Agrario). Sono stati affrontati temi interessanti e vicini agli studenti: gli strumenti di pagamento bancari, le carte di debito, di credito e prepagate, le opportunità e i rischi a loro legati. Si è parlato anche di investimenti in azioni e obbligazioni, cercando di stimolare la platea sulla correlazione tra rischio, investimento e redditività.

“Dare ai ragazzi un’adeguata educazione su questi temi significa dotarli di una chiave di lettura della realtà sempre più necessaria per il loro presente e per il loro futuro” ha detto la Dirigente Scolastica Antonella Vairo che ha espresso viva soddisfazione per la giornata.

I prossimi appuntamenti sui temi dell’Educazione Finanziaria sono previsti nei mesi di gennaio e marzo.