La Gelbison batte il Savoia 3-1 e stacca il pass per la finale playoff. Una vittoria meritata per i ragazzi del tecnico Giampà, il quale per l’occasione ha dovuto rinunciare a tre pedine di spicco come Coscia, Salzano e il bomber Prado, ma chi è sceso in campo non ha fatto avvertire la loro mancanza.

In casa Savoia l’allenatore Fabiano ha schierato la stessa formazione vista nell’ultima uscita. Partita viva fin dalle prime battute con le squadre che provano a superarsi, ma è la Gelbison a chiudere il tempo in avanti grazie a un penalty che il capitano Croce si guadagna per un fallo di Bitonto e lo stesso attaccante trasforma mandando al riposo la Gelbison con il vantaggio di una rete.

Nella ripresa il Savoia prova a creare qualche pericolo in apertura, ma al 7’ è ancora la formazione cara al presidente Maurizio Puglisi a colpire in modo letale il Savoia: Kosovan è abile a rimettere in gioco una rimessa laterale che diventa un assist per il solito Croce, il quale solo davanti a Pellino lo beffa con un preciso colpo di testa.

Il Savoia replica quasi subito al 12’. Leggerezza del portiere Colella che ritarda il rinvio e consente al direttore di gara di assegnare una punizione in area agli ospiti. L’esperto Maniero piazza il colpo vincente e accorcia le distanze. Il Savoia ci crede ma si apre alle ripartenze della Gelbison che prima sfiora il tris con Pitarresi, ma Pellino si supera e poi in pieno recupero Marcelli innesca il contropiede del subentrato Dambros che con un abile cucchiaio mette il punto esclamativo al match fissando il punteggio sul definitivo 3-1.

Con questa vittoria la Gelbison vola in finale e domenica prossima sempre sul campo amico di Castelnuovo Cilento ospiterà il Cassino che ha vinto in trasferta con la Sarnese. La vincente entrerà nella graduatoria per i ripescaggi in serie C.