Gelbison. Risoluzione consensuale del contratto con Teijo Leandro Nicolas e Gianmarco Piccioni
La Gelbison comunica di aver raggiunto la risoluzione consensuale del contratto con i calciatori Teijo Leandro Nicolas e Gianmarco Piccioni.
La società ringrazia Teijo e Gianmarco per la professionalità mostrata durante il periodo trascorso in rossoblù, per l’impegno quotidiano e per il contributo offerto alla causa della squadra.
“A loro vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera professionale e per le loro future esperienze sportive” commenta la Società.