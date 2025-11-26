Campionato Insieme Gold. Oro ai cinque nastri per l’ASD Danza e Ginnastica Kodokan
Domenica scorsa al Palatrincone di Pozzuoli si è svolto il 2° Campionato di Insieme Gold e l’ASD Danza e Ginnastica Kodokan ha portato a casa l’oro ai cinque nastri nella categoria giovanile con Vincenza Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Ludovica Lagreca e Valentina Marino.
Le Finali Nazionali si terranno a Fabriano fra tre settimane: si prospetta una gara non facile che per la prima volta vede le giovani valdianesi partecipare al massimo Campionato.
Nello stesso fine settimana ha avuto luogo anche il collegiale del Centro Tecnico Regionale Gold e Silver che ha visto la presenza di un’ospite d’eccezione Alessandra Valenti, coreografa della Nazionale Italiana dal 2018 al 2025. Agli allenamenti hanno partecipato oltre 500 ginnaste provenienti da quasi tutte le società campane e per il Kodokan erano presenti Filomena Marmo, Laura Barone, Sara Trotta, Ludovica Lagreca, Valentina Marino, Myriam Torre, Greta Pellegrino, Beatrice Pascucci, Flavia e Denise Di Sarli, Ludovica Fornino, Giada Della Rondine, Miriam Coda, Clelia Petrillo e Marika Di Carlo.
E’ arrivata la convocazione dalla Federazione Ginnastica d’Italia per Filomena Marmo che dall’1 al 3 dicembre dovrà presentarsi per un allenamento al Centro di Settimo Torinese con le responsabili della squadretta junior italiana Tiziana Colognese e Elisa Vaccaro. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Maestra Rosaria Bruno per questo ennesimo riconoscimento federale.
Venerdì sera il Kodokan sarà impegnato con una esibizione di ginnastica ritmica a Sassano.