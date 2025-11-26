“Meet&Talk. Correre Oltre”. Il 29 novembre allo store Foot Space di Sala Consilina l’incontro con Giuseppe De Rosa
“Meet&Talk. Correre Oltre” è questo il titolo dell’evento che si terra sabato 29 novembre presso lo store Foot Space in via Alfredo De Marsico, a Sala Consilina.
Un momento speciale, a partire dalle ore 17, in cui sarà possibile incontrare Giuseppe De Rosa, campione del mondo per la quarta volta alla “Roadsign Continental Challenge”.
L’ultramaratoneta sarà presente per raccontare la sua esperienza da vicino e rispondere a tutte le domande dei presenti.
Sarà inoltre allestito un firmacopie con angolo foto.