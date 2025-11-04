La Gelbison è lieta di annunciare l’arrivo in rossoblù di Francesco Semeraro, difensore 24enne nato a Fasano.



Nell’ultima stagione Semeraro ha vestito la maglia del Rimini in Serie C, mentre in precedenza ha militato nel Gubbio, dove ha collezionato oltre 20 presenze contribuendo alla conquista dei play-off promozione.



Cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Roma, il nuovo difensore rossoblù ha inoltre indossato le maglie di Ascoli, Cavese e Grosseto, totalizzando complessivamente oltre 70 presenze tra i professionisti.



Con il suo arrivo la Gelbison aggiunge qualità, dinamismo ed esperienza a una difesa già solida, confermando la volontà della società di rafforzare ulteriormente la rosa in vista della seconda parte di stagione.

