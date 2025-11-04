Scoperti in auto con la cocaina, arrestati.

È quanto accaduto a Ceraso, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania hanno proceduto all‘arresto di tre persone (un uomo e due donne) residenti nel napoletano, indagati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari, durante un controllo del territorio per prevenire alcuni reati, in particolare i furti in abitazione e nelle attività commerciali, hanno fermato l’auto con a bordo i tre indagati. Dopo una perquisizione sono stati scoperti 500 grammi di cocaina e 400 euro in contanti, probabile provento dello spaccio.

L’uomo è stato portato presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, mentre le donne sono state trasferite presso la casa circondariale di Salerno.

Il procedimento si trova in fase di indagini e la fondatezza delle accuse dovrà essere valutata nelle ulteriori fasi del giudizio.