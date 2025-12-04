La Gelbison ha annunciato l’arrivo di Facundo Urquiza, 33enne difensore argentino che è stato accolto nella famiglia rossoblù.

Un profilo esperto e affidabile, pronto a mettersi subito a disposizione del tecnico Agovino per rinforzare il reparto arretrato.

Il nuovo giocatore rossoblù approda a Vallo della Lucania dalla Luparense, dopo un percorso calcistico sviluppato tra Italia e Argentina.

Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie dell’A.C. Nardò nelle stagioni 2022/2023 e 2021/2022, del Bisceglie nel 2017/2018, del Ferro General Pico nel 2016/2017 e dell’Agropecuario, distinguendosi sempre per solidità e continuità di rendimento.

La società rivolge un “caloroso benvenuto a Facundo Urquiza e gli augura buon lavoro con la maglia rossoblù”.