La continuazione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso lungo la SR 562 Mingardo, nel comune di Camerota, costringe ad una nuova chiusura temporanea dell’arteria stradale.

Come previsto dall’ordinanza della Provincia di Salerno, la Strada Regionale 562 Mingardo sarà temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato dai lavori tra Marina di Camerota e Palinuro lunedì 22 giugno dalle ore 8 alle ore 13, quando sarà in atto l’intervento di completamento delle operazioni di disgaggio.

Mercoledì 24 giugno l’interdizione al traffico vige dalle ore 9 alle 14 e dalle 15 alle 18 per il trasporto di materiale in quota mediante un elicottero. L’area interessata è quella tra la zona dell’Indian Beach e la spiaggia del Troncone.

Per raggiungere Marina di Camerota o Palinuro sarà necessario utilizzare il percorso alternativo lungo la SP 66.

Si tratta degli ultimi interventi programmati per il completamento delle opere in corso. La riapertura potrà avvenire anche in anticipo qualora i lavori terminassero prima del previsto.