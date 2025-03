Giuseppe Fasanella, originario di Monte San Giacomo, Past President del “Monte San Giacomo Democratic Club” di Hoboken, nello Stato americano del New Jersey, eletto ieri “Uomo dell’anno” dalla Federazione delle Associazioni campane negli USA.

La sontuosa cerimonia, che quest’anno ha celebrato i suoi 25 anni di attività, si è svolta a Villa Barone Manor, nel Bronx, ed ha visto la partecipazione di personalità del mondo della cultura, dell’industria, del turismo e dello spettacolo, unitamente a tutti i presidenti delle varie associazioni culturali presenti sul territorio americano.

“Donna dell’anno”, invece, è stata proclamata Anna Malafronte, nata in America ma da padre di Gragnano e madre di Conca dei Marini. “Quest’anno abbiamo celebrato i 25 anni della nostra attività – ha riferito il Presidente Nicola Trombetta – e voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti quelli che mi aiutano a portare sempre in alto la bandiera della nostra associazione”.

Anche per il Segretario Cono Morena si è vissuto un momento molto emozionante perchè “oltre ad onorare due membri illustri della nostra associazione, abbiamo ricordato anche un nostro amico, Ciro Sarra di Caggiano, che ci ha lasciati prematuramente”.

Soddisfazione per la nomina a “Uomo dell’anno” di Giuseppe Fasanella è stata espressa anche dal sindaco di Monte San Giacomo, Angela D’Alto: “Per noi è un grande onore sapere che persone della nostra terra vengano onorati in questo modo – ha riferito Angela D’Alto – I nostri cittadini all’estero sono il nostro vanto e rappresentano un patrimonio inestimabile. A Peppe Fasanella vanno gli auguri miei e dell’intera comunità di Monte San Giacomo”.

Nel “Libro d’oro” del 25° anniversario della Federazione sono stati immortalati anche i momenti legati alla consegna dell’onorificenza di Michele Albanese in qualità di Direttore generale della Banca Monte Pruno, come “Uomo dell’anno” nell’edizione del 2015 e quello della dell’onorificenza conferita a Rocco Colombo come “Giornalista dell’anno” nell’edizione del 2018, in qualità di Direttore editoriale di Ondanews.