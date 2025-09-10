Furto in un cantiere edile a Polla.

E’ successo nella tarda mattinata di ieri quando ignoti si sono introdotti nell’area in cui si stavano svolgendo i lavori e hanno tentato di scassinare un furgone e un camion, senza riuscirci.

Tuttavia, però, sono riusciti a portare via una bicicletta elettrica di uno dei dipendenti.

A denunciare l’accaduto è il titolare dell’impresa edile, il quale ha rivolto un invito a chiunque dovesse ritrovare la bicicletta per poterla riconsegnare al proprietario: “Se qualcuno dovesse trovarla da qualche parte – afferma – mi può contattare al 388 6337455”.