Garone Habitat di Polla trionfa agli Awards del Serramento con Lumina ⁺ nella categoria legno.

La cerimonia di premiazione della prestigiosa competizione organizzata da Guidafinestra si è svolta lo scorso 1 ottobre, nella splendida cornice di Palazzo Gnudi a Bologna.

A ritirare il premio è stato il Direttore Commerciale della Garone Habitat Pasquale Garone.

“Un riconoscimento che rappresenta il nostro costante impegno nel promuovere la cultura della qualità, del design e dell’innovazione, dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione con l’infisso Linfa” affermano i vertici di Garone Habitat.

Lumina+ è la finestra in legno-alluminio di Garone il cui design minimalista fissa nuovi standard in termini di qualità ed eleganza esaltando il prospetto di facciata e gli ambienti interni della casa.

Con la realizzazione di profili in legno estremamente minimali è possibile ottenere una maggiore luminosità all’interno degli ambienti garantendo, senza rinunciare al calore del legno, un aumento del 25% della luminosità rispetto a infissi standard.

“E’ un risultato di gruppo frutto di un lavoro iniziato nel 2016 con Lumina e terminato oggi con Lumina +. Abbiamo rivisitato e migliorato il prodotto” è il commento del Direttore Pasquale Garone.