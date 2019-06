Tragico incidente sulla S.S.166 a Roccadaspide. Perde la vita una donna di Aquara

Un tragico incidente stradale è avvenuto sulla S.S.166 degli Alburni, nel tratto che collega Roccadaspide a Castel San Lorenzo.

A perdere la vita una 68enne di Aquara, Annamaria Martino, a bordo dell’auto insieme al marito. La donna, pensionata, è morta sul colpo mentre il marito è stato trasportato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto ricostruito l’auto, una Fiat Punto guidata dall’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada capovolgendosi.

Sul posto due ambulanze del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Agropoli diretti dal Capitano Francesco Manna.

– Marianna Vallone –