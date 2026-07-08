Importante operazione di sicurezza sul territorio di Eboli.

E’ stato eseguito il provvedimento di accompagnamento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) nei confronti di uno straniero.

​L’intervento è stato reso possibile grazie alla stretta sinergia e al coordinamento tra i Carabinieri della Compagnia di Eboli, la Stazione di Santa Cecilia e la costante disponibilità assicurata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno.

​Il 30enne era già noto alle Forze dell’Ordine in quanto in più occasioni era stato fermato dalla Polizia Municipale in località Santa Cecilia per aver molestato delle minori nei pressi della scuola “Virgilio”.

Già sottoposto più volte a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) e destinatario di ben due fogli di via emessi dal Questore e mai rispettati, è stato allontanato dal territorio ebolitano.