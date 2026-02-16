Semola di grano duro e acqua: due ingredienti semplici e genuini per preparare i fusilli avellinesi.

Il nome fusilli deriva da “fuso”, lo strumento con cui si preparava a mano questa pasta. Quelli avellinesi hanno la particolarità di essere arricciati, ottimi per essere accompagnati tradizionalmente da ragù o spezzatino al sugo. Ottimo un abbinamento con salsiccia e crema di patate, oppure con crema di asparagi e pancetta oppure, come prosposto dal pastificio “I Sapori del Vallo”, pesto, stracchino, pomodori e speck croccante.

Per prepararli: in una padella far rosolare lo speck fin quando diventa croccante. Nel frattempo in un tegamino unire lo stracchino con le spezie (se gradite) e il pesto. Dopo aver preparato lo speck, metterlo da parte e nella stessa padella far rosolare con un filo d’olio i pomodorini. A metà cottura unire la pasta che nel frattempo è stata fatta cuocere al dente e far mantecare. A fine cottura unire lo stracchino e lo speck croccante.

Tutti i formati di pasta de “I Sapori del Vallo” nascono esclusivamente da semole selezionate di altissima qualità e da processi di lavorazione che preservano gusto, colore e profumo tipici della pasta fresca preparata secondo tradizione. L’azienda dedica grande attenzione alla scelta degli ingredienti e al controllo di ogni fase produttiva, mantenendo vive le tecniche artigianali che donano carattere e autenticità al prodotto finale. In ogni confezione si ritrova la ricchezza delle ricette antiche, tramandate nel tempo, e un rispetto profondo per la cultura gastronomica del territorio cilentano.

Tutti i prodotti del pastificio con sede a Silla di Sassano sono disponibili nei maggiori supermercati e ordinabili per le aziende al numero 0975/72676.

