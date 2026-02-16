La Protezione Civile della Regione in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per temporali sui settori meridionali della Campania, entrambe valide dalle 18 di oggi, lunedì 16 febbraio, alle 18 di domani, martedì 17 febbraio.

Mare di conseguenza agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo sulle zone 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro), 8 (Basso Cilento). Lo scenario meteorologico in queste aree è caratterizzato da incertezza previsionale. I temporali, pertanto, potranno essere anche molto repentini e di particolare intensità, sebbene a rapidità di evoluzione, a scala locale. Sono possibili anche grandine e fulmini.

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

Si ricorda ai Comuni di attivare o mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Occorre monitorare il verde pubblico e assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.