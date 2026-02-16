Proseguono le attività dedicate alle famiglie e alla prima infanzia promosse dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10 nell’ambito del progetto “Pollicino 0-6”, con l’avvio del corso di accompagnamento alla nascita “Quando nascono una mamma e un papà”, organizzato in partnership con l’ASL Salerno e con la collaborazione delle Cooperative Sociali Iris e Bamblù.

L’iniziativa rappresenta un nuovo importante tassello del percorso di sostegno alla genitorialità e alla prenatalità, con l’obiettivo di accompagnare le coppie durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino attraverso informazioni scientifiche, supporto emotivo e momenti di confronto con professionisti.

Il percorso si svolgerà presso l’Aula Magna dell’ospedale di Polla e prevede un programma strutturato di 32 ore complessive, articolato in 16 incontri da 2 ore, che sarà riproposto tre volte nel corso del 2026 per garantire la più ampia partecipazione delle famiglie del territorio.

Il corso è gratuito ed è rivolto alle future mamme e ai futuri papà, anche in coppia, a partire dalla 24ª settimana di gravidanza. L’iniziativa accompagna i partecipanti in tutte le fasi del percorso: dalla preparazione alla nascita fino al periodo post-parto.

Durante gli incontri saranno affrontati temi fondamentali legati al benessere fisico ed emotivo dei genitori e del neonato:

il significato del diventare genitori e la dimensione emotiva della gravidanza

alimentazione e benessere in gravidanza

preparazione al parto e gestione del travaglio

allattamento e bonding (legame madre-neonato)

cura del neonato nei primi giorni di vita

aspetti emotivi del post-parto

recupero fisico dopo la nascita

massaggio infantile e relazione ad alto contatto

Il percorso sarà guidato da un’équipe multidisciplinare composta da psicoterapeuta, nutrizionista, osteopata, ostetrica ed esperta AIMI, con il coordinamento della pedagogista ed educatrice peri-natale Mariateresa Langone, tutor del progetto.

Il presidente del Consorzio Sociale, Michele Di Candia, sottolinea il valore dell’iniziativa: “Accompagnare le famiglie già nella fase della gravidanza significa investire nella prevenzione, nel benessere e nella crescita della comunità. Con questo percorso vogliamo offrire alle future mamme e ai futuri papà strumenti concreti, competenze e supporto per affrontare con maggiore consapevolezza e serenità un momento unico e delicato della vita”.

Per il direttore del Consorzio Sociale Antonio Florio “il progetto Pollicino 0-6 continua a rafforzare la rete dei servizi per la prima infanzia del territorio. Questo corso rappresenta un’importante opportunità di accompagnamento alla nascita che integra sanità e servizi sociali, mettendo al centro la famiglia e continuando a promuovere una vera comunità educante”.

Con questa nuova iniziativa, il Consorzio Sociale Ambito S10 conferma il proprio impegno nel mettere in campo politiche di prevenzione, sostegno e accompagnamento alla genitorialità, rafforzando la collaborazione tra servizi sociali, sistema sanitario e terzo settore a beneficio delle famiglie del territorio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 347/0513838 oppure scrivere a cooperativabamblu@gmail.com e/o a cooperativairis@email.it

Gli incontri si svolgeranno all’ospedale di Polla.

Fase PRE-NASCITA

Venerdì 27 febbraio – ore 17:30 / 19:30

Quando nascono una mamma e un papà. Cosa significa diventare genitori – Psicoterapeuta

Giovedì 5 marzo – ore 10:00 / 12:00

Benessere in gravidanza – Nutrizionista

Venerdì 13 marzo – ore 17:30 / 19:30

Prepararsi al parto: emozioni e consapevolezza – Psicoterapeuta

Venerdì 20 marzo – ore 17:30 / 19:30

Allattamento e bonding – Psicoterapeuta

Venerdì 27 marzo – ore 17:30 / 19:30

Cambiamenti del corpo in gravidanza – Osteopata

Venerdì 3 aprile – ore 16:00 / 18:00

Pavimento pelvico e travaglio – Ostetrica

Venerdì 10 aprile – ore 16:00 / 18:00

Partorire in serenità – Ostetrica

Venerdì 17 aprile – ore 16:00 / 18:00

Cura del neonato – Ostetrica

Fase POST-NASCITA

Venerdì 8 maggio – ore 16:00 / 18:00

Remise en forme – Ostetrica

Venerdì 15 maggio – ore 17:30 / 19:30

Posizioni del neonato – Osteopata

Venerdì 22 maggio – ore 17:30 / 19:30

Aspetti emotivi post-nascita – Psicoterapeuta

Massaggio infantile (AIMI)

30 maggio – 6 giugno – 13 giugno – 20 giugno – 27 giugno

Ore 16:00 / 17:30

Per informazioni e prenotazioni: cooperativabamblu@gmail.com e cooperativairis@email.it