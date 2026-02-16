“Quando nascono una mamma e un papà”. Al via a Polla il corso di accompagnamento al parto e al dopo parto
Proseguono le attività dedicate alle famiglie e alla prima infanzia promosse dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10 nell’ambito del progetto “Pollicino 0-6”, con l’avvio del corso di accompagnamento alla nascita “Quando nascono una mamma e un papà”, organizzato in partnership con l’ASL Salerno e con la collaborazione delle Cooperative Sociali Iris e Bamblù.
L’iniziativa rappresenta un nuovo importante tassello del percorso di sostegno alla genitorialità e alla prenatalità, con l’obiettivo di accompagnare le coppie durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino attraverso informazioni scientifiche, supporto emotivo e momenti di confronto con professionisti.
Il percorso si svolgerà presso l’Aula Magna dell’ospedale di Polla e prevede un programma strutturato di 32 ore complessive, articolato in 16 incontri da 2 ore, che sarà riproposto tre volte nel corso del 2026 per garantire la più ampia partecipazione delle famiglie del territorio.
Il corso è gratuito ed è rivolto alle future mamme e ai futuri papà, anche in coppia, a partire dalla 24ª settimana di gravidanza. L’iniziativa accompagna i partecipanti in tutte le fasi del percorso: dalla preparazione alla nascita fino al periodo post-parto.
Durante gli incontri saranno affrontati temi fondamentali legati al benessere fisico ed emotivo dei genitori e del neonato:
- il significato del diventare genitori e la dimensione emotiva della gravidanza
- alimentazione e benessere in gravidanza
- preparazione al parto e gestione del travaglio
- allattamento e bonding (legame madre-neonato)
- cura del neonato nei primi giorni di vita
- aspetti emotivi del post-parto
- recupero fisico dopo la nascita
- massaggio infantile e relazione ad alto contatto
Il percorso sarà guidato da un’équipe multidisciplinare composta da psicoterapeuta, nutrizionista, osteopata, ostetrica ed esperta AIMI, con il coordinamento della pedagogista ed educatrice peri-natale Mariateresa Langone, tutor del progetto.
Il presidente del Consorzio Sociale, Michele Di Candia, sottolinea il valore dell’iniziativa: “Accompagnare le famiglie già nella fase della gravidanza significa investire nella prevenzione, nel benessere e nella crescita della comunità. Con questo percorso vogliamo offrire alle future mamme e ai futuri papà strumenti concreti, competenze e supporto per affrontare con maggiore consapevolezza e serenità un momento unico e delicato della vita”.
Per il direttore del Consorzio Sociale Antonio Florio “il progetto Pollicino 0-6 continua a rafforzare la rete dei servizi per la prima infanzia del territorio. Questo corso rappresenta un’importante opportunità di accompagnamento alla nascita che integra sanità e servizi sociali, mettendo al centro la famiglia e continuando a promuovere una vera comunità educante”.
Con questa nuova iniziativa, il Consorzio Sociale Ambito S10 conferma il proprio impegno nel mettere in campo politiche di prevenzione, sostegno e accompagnamento alla genitorialità, rafforzando la collaborazione tra servizi sociali, sistema sanitario e terzo settore a beneficio delle famiglie del territorio.
Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 347/0513838 oppure scrivere a cooperativabamblu@gmail.com e/o a cooperativairis@email.it
Gli incontri si svolgeranno all’ospedale di Polla.
- Fase PRE-NASCITA
Venerdì 27 febbraio – ore 17:30 / 19:30
Quando nascono una mamma e un papà. Cosa significa diventare genitori – Psicoterapeuta
Giovedì 5 marzo – ore 10:00 / 12:00
Benessere in gravidanza – Nutrizionista
Venerdì 13 marzo – ore 17:30 / 19:30
Prepararsi al parto: emozioni e consapevolezza – Psicoterapeuta
Venerdì 20 marzo – ore 17:30 / 19:30
Allattamento e bonding – Psicoterapeuta
Venerdì 27 marzo – ore 17:30 / 19:30
Cambiamenti del corpo in gravidanza – Osteopata
Venerdì 3 aprile – ore 16:00 / 18:00
Pavimento pelvico e travaglio – Ostetrica
Venerdì 10 aprile – ore 16:00 / 18:00
Partorire in serenità – Ostetrica
Venerdì 17 aprile – ore 16:00 / 18:00
Cura del neonato – Ostetrica
- Fase POST-NASCITA
Venerdì 8 maggio – ore 16:00 / 18:00
Remise en forme – Ostetrica
Venerdì 15 maggio – ore 17:30 / 19:30
Posizioni del neonato – Osteopata
Venerdì 22 maggio – ore 17:30 / 19:30
Aspetti emotivi post-nascita – Psicoterapeuta
Massaggio infantile (AIMI)
30 maggio – 6 giugno – 13 giugno – 20 giugno – 27 giugno
Ore 16:00 / 17:30
Per informazioni e prenotazioni: cooperativabamblu@gmail.com e cooperativairis@email.it