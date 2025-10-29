Furto nella Scuola dell’Infanzia a Battipaglia. Ignoti portano via una Lim e un defibrillatore
Ladri in azione la notte scorsa a Battipaglia.
Ignoti si sono introdotti nella Scuola dell’Infanzia nel rione Sant’Anna e hanno portato via una Lim e un defibrillatore.
A scoprire l’accaduto sono stati i dipendenti questa mattina che hanno lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Capitano Samuele Bileti, che hanno dato il via alle indagini per cercare di dare un volto ai responsabili.