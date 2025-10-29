Un nuovo strumento digitale per incrociare appalti, fisco e lavoro nella filiera logistica italiana

Nel panorama sempre più complesso della logistica italiana, nasce CIGAL, Cruscotto Informativo per la Gestione Avanzata della Logistica, un sistema innovativo pensato per rafforzare i controlli incrociati tra appalti, fiscalità e lavoro. Frutto della collaborazione tra Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Ispettorato Nazionale del Lavoro, CIGAL si propone come una piattaforma strategica per monitorare in modo integrato le attività delle imprese coinvolte nella movimentazione merci.

Obiettivo: prevenzione e trasparenza

Il cruscotto CIGAL consente agli enti ispettivi di accedere a una visione d’insieme delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, incrociando dati provenienti da fonti diverse: fatture elettroniche, comunicazioni obbligatorie, versamenti contributivi, contratti di appalto e subappalto. L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire fenomeni di evasione e irregolarità contrattuali e dall’altro promuovere una logistica più etica e sostenibile.

Come funziona CIGAL

Attraverso algoritmi di analisi e indicatori di rischio, il sistema segnala automaticamente le anomalie: incongruenze tra numero di dipendenti e volumi di lavoro, discrepanze nei versamenti previdenziali, anomalie nei contratti. Questi alert vengono poi trasmessi agli organi competenti per eventuali verifiche ispettive.

Un’opportunità per le imprese virtuose

Per le aziende che operano correttamente, CIGAL rappresenta un’opportunità per dimostrare la propria trasparenza e affidabilità. Per i consulenti del lavoro e i professionisti fiscali, diventa uno strumento prezioso per anticipare controlli e rafforzare la compliance.

Verso una logistica responsabile

In un settore spesso segnato da dinamiche opache e subappalti a cascata, CIGAL si propone come leva di cambiamento. Non solo controllo ma anche governance: il cruscotto permette di mappare le filiere, individuare le zone a rischio e promuovere comportamenti virtuosi. Un passo importante verso una logistica responsabile, dove legalità e competitività camminano insieme.