Una rivendita di tabacchi è stata svaligiata dai ladri la scorsa notte.

E’ accaduto a Montecorvino Rovella, dove ignoti, approfittando del buio, hanno messo a segno il colpo nell’attività commerciale situata lungo la Strada Provinciale che conduce a Giffoni Valle Piana.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato il proprietario che non ha potuto far altro che allertare i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia ad intervenire per cercare di risalire agli autori del gesto.

I ladri, infatti, dopo aver compiuto il furto si sono dati alla fuga senza lasciar traccia e portando via numerose stecche di sigarette per un bottino dal valore ingente.